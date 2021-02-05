Galatasaray'da Fatih Terim 9 ismi belirledi! İşte Cimbom'un derbi planı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev derbi öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maçı kazanarak hem hava yakalamak hem de liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı ilk 11'ini netleştirmeye başlarken, 9 oyuncuyu belirledi. İşte son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)