05 Şubat 2021, Cuma

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Galatasaray'da Fatih Terim 9 ismi belirledi! İşte Cimbom'un derbi planı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev derbi öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maçı kazanarak hem hava yakalamak hem de liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı ilk 11'ini netleştirmeye başlarken, 9 oyuncuyu belirledi. İşte son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 01:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 06:20
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Galatasaray'da Fatih Terim 9 ismi belirledi! İşte Cimbom'un derbi planı

Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak büyük bir çıkışa imza atan ve yeniden iddialı hale gelen Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisinde...

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Galatasaray'da Fatih Terim 9 ismi belirledi! İşte Cimbom'un derbi planı

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'den geçen sezon olduğu gibi galibiyetle ayrılmanın planlarını yaparken teknik direktör Fatih Terim de sahaya süreceği kadroyu 2 isim haricinde belirledi.

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Galatasaray'da Fatih Terim 9 ismi belirledi! İşte Cimbom'un derbi planı

Kalede Muslera, stoperde Donk- Marcao ikilisi, sol bekte Saracchi, orta sahada Taylan, Belhanda ve Arda, sol açıkta Onyekuru'nun yeri garanti…

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Galatasaray'da Fatih Terim 9 ismi belirledi! İşte Cimbom'un derbi planı

Yeni transfer DeAndre Yedlin de sağ bekte Martin Linnes'in yerine tercih edilecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim 9 ismi belirledi! İşte Cimbom'un derbi planı

EMRE KILINÇ BİR ADIM ÖNDE
İlk 11'deki 9 oyuncusunu belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, kalan 2 forma için son kararını henüz vermedi.

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