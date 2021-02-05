Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi kimdir? Yaşı kaç? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın 1996 yılında kadrosuna kattığı ve 4 sene üst üste şampiyonluk, UEFA Kupası gibi zaferlerde büyük pay sahibi olan Hagi, arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılan isimler arasıda yer alıyor. Peki, Gheorghe Hagi kimdir? Yaşı kaç? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin doğum günü sevenleri ve futbol camiasının paylaşımlarıyla kutlanıyor. 1996-2000 yıllarında Galatasaray ile büyük başarılara imza atan ve efsaneleşen Hagi kimdir? Yaşı kaç? Hangi takımlarda oynadı?

GHEORGHE HAGI KİMDİR?

Galatasaray'ın efsanesi olarak bilinen, Karpatların Maradonası olarak anılan Hagi, 5 Şubat 1965 tarihinde Romanya'nın Köstence şehrinde doğdu. Futbol hayatına 1979-80 sezonunda Farul Köstence takımında başladı. 1982-1983 ilk kez Romanya Birinci Futbol Ligi'nde forma giydi. Bir sezon sonra Bükreş ekiplerinden Sportul Studentesc'e transferi gerçekleşti.

ROMANYA'NIN EN İYİSİ OLDU

1985 yılında Romanya'nın en iyi oyuncusu olarak seçildi. 1986-1987 sezonundan itibaren Steaua Bükreş forması giymeye başladı. Steaua'da 3 lig şampiyonluğu bir de Avrupa Süper Kupası sevincini tattı. 1990 Dünya Kupası'nda sergilediği futbol ile dikkatleri üzerine çekti. 1990-1991 sezonu başında 25 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu. İki sezon taşıdığı Real Madrid formasıyla 64 lig maçına çıktı. 1992-1993 sezonunda İtalya'nın Brescia takımına transfer oldu. Romanya ile Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterdi. Bu performansın ardından Barcelona'ya transfer oldu. Johan Cruyff yönetimindeki Barcelona'da iki sezon forma giydi. 1996 Avrupa Şampiyonası'nın ardından kariyerinde büyük başarılara ulaşacağı Galatasaray'a imza attı.

1996 yılında Galatasaray'a katıldı. Golleriyle Galatasaray'da etkisini kısa süre içinde gösterdi. Metin Oktay, Turgay Şeren, Fatih Terim gibi kült oyuncuların ölesiye özlemini çeken taraftar, Gheorghe Hagi'yi bağrına bastı. Çok geçmeden Ali Sami Yen'in yanı sıra dört bir yandaki stadyumlar 'I Love You Hagi' sloganıyla yankılanmaya başladı. 4 Lig Şampiyonluğu, UEFA Kupası ve Süper Kupa'nın kazanılmasında büyük rol oynadı.

2001-2002 sezonunun ardından profesyonel futbolculuk yaşamını noktaladı. 24 Nisan 2001 tarihinde ise Bükreş'te jübile maçında Dünya Karması'na karşı son kez Romanya Milli Takımı formasını giydi. Futbola veda etti. Ardıdan Teknik Direktör kariyerine başlayan Hagi, FC Viitorul, Galatasaray SK, FC Viitorul, Steaua Bukarest, FC Timisoara, Galatasaray SK, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı'nı yönetti.

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