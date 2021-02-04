04 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi askıya alındı

G.Saraylı yıldızın sözleşmesi askıya alındı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

Son dakika haberi: 'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi askıya alındı.

'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi askıya alındı.

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