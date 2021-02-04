Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli ve Gedson Rodrigues...
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ve karantinada bulunan Gedson Rodrigues'in son durumlarıyla ilgili bilgi verildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
FEGHOULI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı.
GEDSON ANTRENMANDA YER ALMADI
Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını cuma akşamı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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