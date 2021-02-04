04 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli ve Gedson Rodrigues...

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ve karantinada bulunan Gedson Rodrigues'in son durumlarıyla ilgili bilgi verildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli ve Gedson Rodrigues...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

, 'in 24. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli ve Gedson Rodrigues...

'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli ve Gedson Rodrigues...

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli ve Gedson Rodrigues...

FEGHOULI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli ve Gedson Rodrigues...

GEDSON ANTRENMANDA YER ALMADI

Karantina süreci devam eden , antrenmanda yer almadı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli ve Gedson Rodrigues...

, maçının hazırlıklarını cuma akşamı 'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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