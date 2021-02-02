02 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın zorlu fikstürü başlıyor! İşte Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Cimbom'un zorlu fikstürü başlıyor! İşte Başakşehir maçı 11'i
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.02.2021

Galatasaray arka arkaya 4 maça çıkacak. Bugün Başakşehir’i konuk edecek olan Cimbom, ardından derbisi için Kadıköy’e gidecek. Kupada ile oynadıktan sonra maçıyla İstanbul sınavı bitecek. İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Hızlı bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ı ligde zorlu maçlar bekliyor. mağlubiyetinin ardından çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, , ve son olarak 'yı mağlup ederek 3'te 3 yapmıştı. Özellikle son maçta yeniden kiralanan attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlarken ve Babel de göze batan isimler oldu. Şimdi Galatasaray'ın önünde 4 önemli engel daha bulunuyor ve 4 maç da İstanbul'da oynanacak. Cimbom bugün Başakşehir ile zorlu periyota start verecek.

AYKUT KOCAMAN GETİRİLDİ

Turuncu-lacivertli ekipte ile yollar ayrıldı ve takımın başına getirildi. Ardından ara transferde sık sık karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez sahada birbirlerine rakip olacak.Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak derbi şampiyonluk hedefi için büyük önem taşıyor. Ligdeki üç maç karşılaşması ile tamamlanacak. Arada bir de ile kupa maçı var. Oyuncularından sahaya konsantre olmalarını isteyen Fatih Terim, "3 maçta 9 puan ve yarı final bekliyorum" diye konuştu.

FATİH TERİM 6-3 ÖNDE

Galatasaray ve Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman 16. kez birbirlerine rakip olacak. Tecrübeli teknik adamların rekabetinde Fatih Terim, galibiyet sayılarında 6-3 önde bulunuyor.

GÜMÜŞDAĞ'A KARŞILAMA YOK

Galatasaray bu akşam Başakşehir'i konuk edecek. Hem hem de Edin Visca transferlerinde büyük zorluk çıkartan turuncu-lacivertli kulübün Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticileri için 'da karşılama olmayacak. en alt perdeden ağırlanacak.

5 PUAN KAYBETTİ

Ligin ilk yarısında Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, ile Türk Telekom'da golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa'ya ise deplasmanda 1-0 yenildi. Bu üç 3 maçta 5 puan kaybeden ve sıkıntılı bir döneme giren sarı-kırmızılı ekip bu kez aynı hataya düşmek istemiyor.

CİMBOM'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu maçın kadrosunda bulunamayacak. Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao bugün forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR TERS GELİYOR

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynanan son 5 maçın 3'ünde puan kaybetmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turunculacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turunculacivertli takım 6 kez, sarı-kırmızılılar ise 4 gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel

Başakşehir: Mert, Ömer, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet, Ömer Ali, Fernandes, Aleksic, Ba

Yedlin ve Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yedlin ve Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler Yedlin ve Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler
Cimbom transferi duyurdu! İşte sözleşme şartları Cimbom transferi duyurdu! İşte sözleşme şartları
Mostafa Mohamed resmen Galatasaray'da! Mostafa Mohamed resmen Galatasaray'da!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör