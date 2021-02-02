Galatasaray'ın zorlu fikstürü başlıyor! İşte Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Galatasaray arka arkaya 4 maça çıkacak. Bugün Başakşehir’i konuk edecek olan Cimbom, ardından Fenerbahçe derbisi için Kadıköy’e gidecek. Kupada Alanya ile oynadıktan sonra Kasımpaşa maçıyla İstanbul sınavı bitecek. İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Hızlı bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ı ligde zorlu maçlar bekliyor. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, Denizli, Yeni Malatya ve son olarak Gaziantep FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yapmıştı. Özellikle son maçta yeniden kiralanan Henry Onyekuru attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlarken Kerem ve Babel de göze batan isimler oldu. Şimdi Galatasaray'ın önünde 4 önemli engel daha bulunuyor ve 4 maç da İstanbul'da oynanacak. Cimbom bugün Başakşehir ile zorlu periyota start verecek.

AYKUT KOCAMAN GETİRİLDİ

Turuncu-lacivertli ekipte Okan Burak ile yollar ayrıldı ve takımın başına Aykut Kocaman getirildi. Ardından ara transferde sık sık karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez sahada birbirlerine rakip olacak.Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak derbi şampiyonluk hedefi için büyük önem taşıyor. Ligdeki üç maç Kasımpaşa karşılaşması ile tamamlanacak. Arada bir de Alanya ile kupa maçı var. Oyuncularından sahaya konsantre olmalarını isteyen Fatih Terim, "3 maçta 9 puan ve yarı final bekliyorum" diye konuştu.

FATİH TERİM 6-3 ÖNDE

Galatasaray ve Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman 16. kez birbirlerine rakip olacak. Tecrübeli teknik adamların rekabetinde Fatih Terim, galibiyet sayılarında 6-3 önde bulunuyor.

GÜMÜŞDAĞ'A KARŞILAMA YOK

Galatasaray bu akşam Başakşehir'i konuk edecek. Hem İrfan Can Kahveci hem de Edin Visca transferlerinde büyük zorluk çıkartan turuncu-lacivertli kulübün Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticileri için Türk Telekom'da karşılama olmayacak. Medipol Başakşehir en alt perdeden ağırlanacak.

5 PUAN KAYBETTİ

Ligin ilk yarısında Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom'da golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa'ya ise deplasmanda 1-0 yenildi. Bu üç 3 maçta 5 puan kaybeden ve sıkıntılı bir döneme giren sarı-kırmızılı ekip bu kez aynı hataya düşmek istemiyor.

CİMBOM'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu maçın kadrosunda bulunamayacak. Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao bugün forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR TERS GELİYOR

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynanan son 5 maçın 3'ünde puan kaybetmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turunculacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turunculacivertli takım 6 kez, sarı-kırmızılılar ise 4 gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel

Başakşehir: Mert, Ömer, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet, Ömer Ali, Fernandes, Aleksic, Ba

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