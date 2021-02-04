04 Şubat 2021, Perşembe

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Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalarına başlarken, deneyimli muhabir, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediği futbolcuyu açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.02.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 10:53
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Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Cumartesi günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı.

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Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Yoğun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray; DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi.

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Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı.

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Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Aslan, geçtiğimiz günlerde sona eren 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin ardından zaman kaybetmeden yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Başakşehir maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hem transfer göndermesinde bulundu hem de çalışmalara şimdiden başladıklarını vurguladı.

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