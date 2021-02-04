Galatasaray'ın hedefi Fenerbahçe! Transfer rövanşı sahada alınacak

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Galatasaray, hem maçı kazanıp lider olmak hem de İrfan Can Kahveci transferinin rövanşını sahada almak istiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Cimbom, son haftalarda yükseliş trendi yakaladı. Süper Lig'in 15. haftasında liderlik koltuğuna oturan Galatasaray için sonrasında işler iyi gitmemişti. Yaşadığı puan kayıplarıyla bir anda 4. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım Beşiktaş mağlubiyetinin ardından toparlanmayı başardı. Bu maçtan sonra çıktığı 4 karşılaşmada hanesine 12 puan yazdırdı. Önce sahasında Denizlispor'u yenen Galatasaray, sonrasında Yeni Malatya ve Gaziantep FK deplasmanlarından galibiyetle döndü.



AVERAJINI DÜZELTTİ

Galatasaray son olarak son şampiyon Başakşehir'i de 3-0'lık sonuçla bozguna uğrattı. Süper Lig'de en iyi averaja sahip takım olan sarıkırmızılılar, 4 maçlık dönemde bu performansını da fazlasıyla geliştirdi. Denizlispor'a 6, Yeni Malatya'ya 1, Gaziantep FK'ya 2, Başakşehir'e 3 gol atan Cimbom, bu maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü. Galatasaray averaj hanesine artı 10 daha yazdı. Şimdi sırada Fenerbahçe derbisi var. Dev maç cumartesi akşamı...



TERİM GÖRÜŞME YAPTI

Süper Lig'de 4 maçta 12 puan toplayan ve yeni oyuncuların katılımı ile gücüne güç katan Galatasaray hız kesmeden Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Teknik heyet, Başakşehir galibiyetinin ardından Florya'da takımı topladı. Geçtiğimiz sezon ezeli rakibini deplasmanda yenen Cimbom, bu sene de aynı başarıyı tekrarlamak ve İrfan Can'ın rövanşını sahada almayı hedefliyor. Teknik ekip, futbolcularını Fenerbahçe derbisi konusunda motive etmek için şimdiden çalışmalara başladı.



Savaş ÇORLU



RAKAMLAR KONUŞUYOR



Süper Lig'in 2020-21 sezonunda hem en fazla net gol pozisyonu üreten (67), hem de rakiplerine en az net pozisyon fırsatı tanıyan (25) takım Galatasaray...

Sarı-kırmızılı takım, 2012-13'ten bu yana Başakşehir'i ilk kez bir Süper Lig sezonunda iki defa mağlup etti.

Aykut Kocaman'ın Süper Lig kariyerinde en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Galatasaray. 34 maçta sadece 4 galibiyet gören Kocaman yüzde 12 isabet oranı tutturdu.

Başakşehir karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan Donk'un bundan önce hem gol atıp hem de asist yaptığı son Lig maçı Şubat 2020'de oynanan F.Bahçe derbisiydi.



TEK EKSİK GEDSON

Kadıköy'e galibiyet için gidecek sarı-kırmızılılarda yeni transferler Mohamed, Onyekuru, Halil ve Yedlin zorlu müsabakaya yüzde 100 hazır durumda... 4 oyuncunun Fenerbahçe maçında kadroda olması bekleniyor. Öte yandan Benfica'dan kiralanan ve karantina süreci devam eden Gedson Fernandes'in de cumartesi günü sahada olma ihtimali yüksek.

G.SARAY'IN JOKERİ

Üçüncü defa göreve geldikten sonra, kadro dışı bırakılmış olan Ryan Donk'u yeniden takıma dahil etmişti. Hem 21 hem de 22'nci şampiyonlukta büyük katkı veren Hollandalı futbolcu, istikrarlı performansını sürdürüyor.

Başakşehir karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan deneyimli stoper, şu ana kadarki başarının kahramanlarından... Donk, teknik direktör Fatih Terim'in en büyük güvencelerinden biri durumunda ve tecrübeli hoca Hollandalı'dan hemen hemen her bölgede faydalanabiliyor

ATEŞİ YAKTI

Fatih Terim, Başakşehir maçında, kendilerini istemesine karşın İrfan Can'ı alan Fenerbahçe'ye mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Daha önce "Başkalarına scoutlık yapmaktan sıkıldım" ifadesini kullanan deneyimli hoca, bu kez de "Herkes kağıdı kalemi hazırlasın. Yakında önümüzdeki transfer döneminin listesini açıklayabilirim" dedi. "Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir" demeyi de ihmal etmedi. (Fotomaç)

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