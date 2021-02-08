08 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi

G.Saray'dan F.Bahçe'ye büyük tepki! Böyle bir şey olamaz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.02.2021

- derbisinde sarı-kırmızılıların başkana 'e akreditasyon kartı sorulmasına Kurumsal İletişim Direktörü çok sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü , ile 'de oynadıkları derbi maç için stada gelen başkan 'e akreditasyon kartı sorulduğunu kaydetti ve bu duruma tepki gösterdi.

'de yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Kükner, "Başkanımız Galatasaray heyetiyle birlikte geldi. Başkanımıza aşağıda akreditasyon kimliği sorulmuş. Bu çok ayıptır. Biz burada hiçbir zaman diğer kulüplerin başkanlarına böyle bir uygulama yapmıyoruz. Sorulması hukuken doğrudur ama adabımuaşeret gereği ayıptır. Böyle bir şey olamaz. Başkanımızı 1-2 dakika bekletmişler. Sonra yukarı çıktı başkanımız. Herkesin içeri girmesini sağladıktan sonra en son kendisi gelir." ifadelerini kullandı.

Kükner ayrıca, başkan Mustafa Cengiz'in, maçın taraftarsız oynanmasına karşın çok sayıda sarı-lacivertli futbol severin tribünde bulunmasından dolayı Bakanı 'na şikayette bulunduğunu da aktardı.


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