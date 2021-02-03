Galatasaray'da yeni transferlerden hangileri Fenerbahçe maçı 11'inde olacak?

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Galatasaray, cumartesi günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, derbide nasıl bir kadro tercih edecek? Yeni transferlerden hangileri ilk 11'de olacak? Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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