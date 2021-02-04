04 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru rekor kırdı! Başakşehir maçında...

Onyekuru rekor kırdı! Başakşehir maçında...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.02.2021

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Gaziantep FK maçında 2 gol atıp 3 puanı sarı-kırmızılılara getirmişti. Nijeryalı yıldız, maçında da 1 gol atarken, 'bel kırma' rekoru kırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gaziantep maçında oyuna girer girmez 2 gol atıp maçı çeviren Onyekuru, maçında da parmak ısırttı. ekibi karşısında bir kafa golü atan Nijeryalı yıldız, ayrıca Mohamed'in attığı penaltıyı da yaptıran isimdi. Onyekuru ayrıca Başakşehir karşısında bel kırma rekoru kırdı. Başakşehir karşısında 9 kezle bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla çalım atan Galatasaraylı oldu.

YİNE ATAR MI?

Onyekuru, Galatasaray forması altında 20. golünü Başakşehir'e attı. Geçen sezon 'de kazanılan maçta gol atması nedeniyle derbide gözler yine onda olacak.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI:

Topla buluşma 71
Pas %89.7
Gol 1
RCS topla buluşma 9
Kaz. ikili müc. 11
Çalım 9 (Fotomaç)

G.Saray'ın hedefi F.Bahçe! Transfer rövanşı sahada alınacak haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın hedefi F.Bahçe! Transfer rövanşı sahada alınacak G.Saray'ın hedefi F.Bahçe! Transfer rövanşı sahada alınacak
Marcao'nun sözleşmesi uzatılıyor! Serbest kalma bedeli... Marcao'nun sözleşmesi uzatılıyor! Serbest kalma bedeli...
Muslera kaldığı yerden! Kale emin ellerde Muslera kaldığı yerden! Kale emin ellerde
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör