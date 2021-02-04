Galatasaray'da Onyekuru rekor kırdı! Başakşehir maçında...

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Gaziantep FK maçında 2 gol atıp 3 puanı sarı-kırmızılılara getirmişti. Nijeryalı yıldız, Başakşehir maçında da 1 gol atarken, 'bel kırma' rekoru kırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gaziantep maçında oyuna girer girmez 2 gol atıp maçı çeviren Onyekuru, Başakşehir maçında da parmak ısırttı. İstanbul ekibi karşısında bir kafa golü atan Nijeryalı yıldız, ayrıca Mohamed'in attığı penaltıyı da yaptıran isimdi. Onyekuru ayrıca Başakşehir karşısında bel kırma rekoru kırdı. Başakşehir karşısında 9 kezle bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla çalım atan Galatasaraylı oldu.



YİNE ATAR MI?



Onyekuru, Galatasaray forması altında 20. golünü Başakşehir'e attı. Geçen sezon Kadıköy'de kazanılan maçta gol atması nedeniyle derbide gözler yine onda olacak.



BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI:



Topla buluşma 71

Pas %89.7

Gol 1

RCS topla buluşma 9

Kaz. ikili müc. 11

Çalım 9 (Fotomaç)

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