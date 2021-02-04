Galatasaray'da Muslera kaldığı yerden! Kale emin ellerde

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve Galatasaray'ın kalesini korumaya devam eden Fernando Muslera, kaldığı yerden devam ediyor. Uruguaylı kaleci 17 şutun 15'ini kurtarırken, sahaya çıktığı 4 maçı da Cimbom kazandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sakatlıktan kurtulduktan sonra Denizlispor maçıyla kaleyi devralan Fernando Muslera, bu sezon sahaya çıktığı 4 maçta 4 galibiyet yaşadı. Başakşehir karşılaşmasında da müsabakanın kırılma anına imza atan Uruguaylı file bekçisi, Giuliano'nun penaltısına geçit vermedi ve Süper Lig'de Brezilyalı futbolcunun penaltısını kurtaran ilk isim oldu. Sakatlıktan döndükten sonra oynadığı 4 Süper Lig maçında kalesine gelen 17 şutun 15'ini kurtardı. Sadece 2 gol yedi. Derbide de Galatasaray'ın en büyük kozu olacak.



DEGAJ UZMANI

Muslera 38 kez topla buluştu. 30 pas attı. Yüzde 86.7'sinde başarılı oldu. Hatta yaptığı 13 degajın 9'u bile yerini buldu. Ayrıca ceza sahasında tehlike yaratabilecek iki topu da uzaklaştırmayı başardı. 2 orta yakaladı, 2 kurtarış yaptı. 1 de top yumrukladı.



TEK HAYALİ MUSLERA

Mersinli doğuştan spina bifida ve skolyoz hastası 10 yaşındaki Yusuf Polat, koyu bir Galatasaray taraftarı ve takımının hiçbir maçını kaçırmıyor. Minik Yusuf'un tek bir hayali var. Galatasaray'ın fenomen kalecisini görebilmek. "Muslera seni çok seviyorum. Bir araya gelmeyi çok istiyorum" diyen Yusuf, Muslera'dan müjdeli bir haber bekliyor. (Fotomaç)

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