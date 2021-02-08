08 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Fenerbahçe maçında sakatlanan Saracchi'nin sağlık durumu belli oldu!

Fenerbahçe maçında sakatlanan Saracchi'nin sağlık durumu belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'in 24. haftasında oynanan - derbisinde sakatlanan ve oyundan çıkan 'nin sağlık durumu belli oldu. İşte Saracchi'nin sakatlığı...

'ın ile oynadığı maçta 86. dakikada sakatlanarak yerini Emre Taşdemir'e bırakan 'de korkulan oldu... Sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı sol bekin adalesinde zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız ismin en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte o açıklama:

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı.

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