Son dakika: Fenerbahçe maçında sakatlanan Saracchi'nin sağlık durumu belli oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sakatlanan ve oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin sağlık durumu belli oldu. İşte Saracchi'nin sakatlığı...

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta 86. dakikada sakatlanarak yerini Emre Taşdemir'e bırakan Marcelo Saracchi'de korkulan oldu... Sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı sol bekin adalesinde zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız ismin en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte o açıklama:

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı.

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