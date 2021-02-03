Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, takımla çalıştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
RADAMEL FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI
Antrenmanda Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi. Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.
Yeni transfer Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in karantina sürecinin devam ettiği belirtildi.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 4 Şubat Perşembe günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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