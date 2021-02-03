03 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...

G.Saray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 24. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan 'da sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan Kolombiyalı golcü , takımla çalıştı.

, 'in 24. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü , antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

RADAMEL FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Antrenmanda , ve , kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi. ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

Yeni transfer Portekizli futbolcu 'in karantina sürecinin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 4 Şubat Perşembe günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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