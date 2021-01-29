"DIAGNE WEST BROMWICH'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"

Radyospor'a konuşan İlek, "West Bromwich Albion, ona sürekli oynama garantisi verdi. Aslında Galatasaray'da mutlu; ama orada daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için kabul etti.