Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı
Zamalek forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katan Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a kiralandığı öne sürülmüştü. Senegalli golcünün menajeri Fatih İlek, yaptığı açıklamada oyuncusunun İngiliz kulübüne transferiyle ilgili konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.
Mısırlı golcünün transferinin ardından Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a kiralanacağı iddia edilmişti.
Diagne'nin menajeri Fatih İlek, oyuncusunun İngiliz kulübüne transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"DIAGNE WEST BROMWICH'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"
Radyospor'a konuşan İlek, "West Bromwich Albion, ona sürekli oynama garantisi verdi. Aslında Galatasaray'da mutlu; ama orada daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için kabul etti.
"TRANSFER BİTTİ"
Diagne İngiltere'ye gidiyor. Yazışmalar yapıldı; bu iş bitti. Kiralık olarak gitti; ama zorunlu satın alma opsiyonu da var.
"DIAGNE, TERİM'İN SİSTEMİNE UYMUYOR"
Galatasaray için müthiş bir transfer; çünkü bence Diagne, Fatih Terim'in sistemine uymuyor.
Ayrıca Galatasaray, 2.5 milyon Euro maaştan kurtulup, üstüne kiralama bedeli alıyor. Galatasaray'ın önünü açacak bir operasyon oldu." ifadelerini kullandı.
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