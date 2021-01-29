29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı

Zamalek forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katan Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a kiralandığı öne sürülmüştü. Senegalli golcünün menajeri Fatih İlek, yaptığı açıklamada oyuncusunun İngiliz kulübüne transferiyle ilgili konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör 'in kadroda görmek istediğini açıkladığı 'i satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı

Mısırlı golcünün transferinin ardından Mbaye Diagne'nin 'a kiralanacağı iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı

Diagne'nin menajeri , oyuncusunun kulübüne transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı

"DIAGNE WEST BROMWICH'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"

Radyospor'a konuşan İlek, ", ona sürekli oynama garantisi verdi. Aslında 'da mutlu; ama orada daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için kabul etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı

"TRANSFER BİTTİ"

Diagne 'ye gidiyor. Yazışmalar yapıldı; bu iş bitti. Kiralık olarak gitti; ama zorunlu satın alma opsiyonu da var.

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı

"DIAGNE, TERİM'İN SİSTEMİNE UYMUYOR"

için müthiş bir transfer; çünkü bence Diagne, 'in sistemine uymuyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Diagne West Bromwich'e transfer oldu mu? Menajeri resmen açıkladı

Ayrıca , 2.5 milyon Euro maaştan kurtulup, üstüne kiralama bedeli alıyor. Galatasaray'ın önünü açacak bir operasyon oldu." ifadelerini kullandı.

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