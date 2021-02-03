Galatasaray'da Henry Onyekuru çılgınlığı! "Türkiye'de Alex kadar durursa..."

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmayan Galatasaray'da galibiyetin mimarlarından biri de Henry Onyekuru oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Nijeryalı yıldız, Başakşehir maçını da boş geçmeyerek takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Galatasaraylı taraftarlar ise mücadelenin ardından Onyekuru ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Henry Onyekuru ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)