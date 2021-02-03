03 Şubat 2021, Çarşamba

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Galatasaray'da Henry Onyekuru çılgınlığı! "Türkiye'de Alex kadar durursa..."

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmayan Galatasaray'da galibiyetin mimarlarından biri de Henry Onyekuru oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Nijeryalı yıldız, Başakşehir maçını da boş geçmeyerek takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Galatasaraylı taraftarlar ise mücadelenin ardından Onyekuru ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Henry Onyekuru ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.02.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 11:10
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Galatasaray'da Henry Onyekuru çılgınlığı! Türkiye'de Alex kadar durursa...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru çılgınlığı! Türkiye'de Alex kadar durursa...

Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılarak cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru çılgınlığı! Türkiye'de Alex kadar durursa...

Cimbom bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alırken, Galatasaray adına maçın en dikkat çeken isimlerinden biri Henry Onyekuru oldu.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru çılgınlığı! Türkiye'de Alex kadar durursa...

Ara transfer döneminde 3. kez sarı-kırmızılı takıma katılan Onyekuru, ilk maçına geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK karşısında çıkmıştı.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru çılgınlığı! Türkiye'de Alex kadar durursa...

Gaziantep ekibiyle oynanan mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, attığı 2 golle takımını galibiyete taşımıştı.

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