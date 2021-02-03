03 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!

Falcao F.Bahçe'yi gözüne kestirdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel , teknik direktör 'le görüşerek, hazır olduğunu ve Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'a 'dan da iyi haber geldi. 'de oynarken "Ronaldo'yu hayata döndüren adam" olarak ünlenen fizyoterapist Joaquin Juan'la çalışan Kolombiyalı tamamen iyileşti. İstanbul'a gelir gelmez 'le görüşen Falcao, tamamen hazır olduğunu ve takımla idmanlara çıkmak istediğini söyledi. Falcao'nun İstanbul'a çok hırslı olarak döndüğü ve hocasına, "Derbide oynayıp, gol atmak istiyorum" dediği belirtildi. (Fotomaç)

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