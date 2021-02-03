Galatasaray'da Radamel Falcao Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'le görüşerek, hazır olduğunu ve Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan'a Falcao'dan da iyi haber geldi. Real Madrid'de oynarken "Ronaldo'yu hayata döndüren adam" olarak ünlenen fizyoterapist Joaquin Juan'la çalışan Kolombiyalı tamamen iyileşti. İstanbul'a gelir gelmez Fatih Terim'le görüşen Falcao, tamamen hazır olduğunu ve takımla idmanlara çıkmak istediğini söyledi. Falcao'nun İstanbul'a çok hırslı olarak döndüğü ve hocasına, "Derbide oynayıp, gol atmak istiyorum" dediği belirtildi. (Fotomaç)

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