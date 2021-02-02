02 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Terim'den F.Bahçe'ye gönderme! Kalemi kağıdı hazırlasınlar
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol 'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "Herkes kalemi kağıdı hazırlasın. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 23. haftasında 'le karşılaşacak 'da teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

"Yeni transferlerden Mostafa kadroda. Onu yetiştirebildik ancak. Herkese geçmiş olsun, transfer dönemi bitti. Ama herkes kalemi kağıdı hazırlasın. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Bunu önceden açıklayacağım ki zamana ihtiyaç var.

Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Burada scout grubumuza ve sportif direktörümüze, yönetimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum.

Başakşehir teknik bir değişiklik yaptı. Kadro derinliği iyi. Fakat biz de iyi oynuyoruz. Mostafa'yı bugün belki de önümüzdeki maç öncesi görmek isterim.

Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Herhalde çok mutlu oldum açıkçası. Son zamanlarda insanlar alışkın değil vefa, sevgi, saygı gibi şeylere. Bunlar güzel değerler. Çok hoşuma gitti. Ben de pek yapmam ama paylaşıyorum."

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