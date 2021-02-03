Galatasaray'da Henry Onyekuru parıldıyor

Devre arası transfer döneminde 3. kez kiralanan Henry Onyekuru, Galatasaray'da rakip kalelere yolladığı 4 şutun 3'ünü gole çevirdi. Nijeryalı oyuncu aynı zamanda Başakşehir maçında bir de penaltı yaptırdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bir kez daha Galatasaray formasını sırtına geçiren Henry Onyekuru devleşmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı futbolcu, gollerini sıralamaya devam ediyor. İlk maçında Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandıran ve galibiyeti getiren Onyekuru, dün akşam Başakşehir'i de es geçmedi. Dakikalar 45'i gösterirken Donk'un uzun mesafeli mükemmel ortasında defansın arkasına sarkan genç futbolcu, aynı güzellikte kafa vuruşu yaparak skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Son dakikalarda Muhammed'in müdahalesiyle yerde kaldı ve bir de penaltı kazandırdı. Yine taraftarları hayran bırakan Nijeryalı futbolcu, ne kadar doğru bir transfer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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