03 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a gençlik aşısı!

G.Saray'a gençlik aşısı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

Galatasaray devre arasında takıma 5 takviye yaparken, bu oyuncuların yaş ortalaması ise 23 oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüp 5 takviye yaparken bu isimlerin yaş ortalaması 23 oldu. 21, Gedson 22, Mohamed ve Onyekuru 23, DeAndre Yedlin ise 27 yaşında... Yeni G.Saray'ın temellerini atan Terim ikinci yarıda tempolu, koşan ve prese dayalı bir futbol oynatmayı planlıyor.

Oyuna girdi golünü attı! Mostafa Mohamed... haberin devamı

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