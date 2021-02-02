02 Şubat 2021, Salı

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed oyuna girdi golünü attı! Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Mostafa Mohamed, maçın 2. yarısında sahada yer aldı. Mısırlı golcü, 90+2. dakikada penaltıdan golünü kaydetti. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 02.02.2021 21:50
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed oyuna girdi golünü attı! Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında zorlu rakibi Başakşehir'i ağırladı.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed oyuna girdi golünü attı! Başakşehir maçında...

Kritik derbi öncesi rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar 3 puanı cebine koyarken yeni transfer Mostafa Mohamed de ilk kez sahaya çıktı.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed oyuna girdi golünü attı! Başakşehir maçında...

Mücadeleye yede kulübesinde başlayan golcü oyuncu, karşılaşmanın ikinci yarıda Etebo'nun yerine oyuna dahil oldu.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed oyuna girdi golünü attı! Başakşehir maçında...

İlk maçına çıkan Mohamed, 90+2. dakikada penaltıdan ilk golünü kaydetti.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed oyuna girdi golünü attı! Başakşehir maçında...

Mostafa Mohamed de ilkler kulübüne girdi. Hagi, Drogba, Gomis ve Falcao gibi ilk maçında gol atanlar arasına adını yazdırdı.

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