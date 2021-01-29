Galatasaray'da Fatih Terim'den Onyekuru ve Halil Dervişoğlu sözleri! "Süre vermeyi düşünüyorum"
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumuna değinerek, iki oyuncuya da süre vermeyi planladığını söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in o sözleri:
"Gaziantep FK bulunduğu konum itibariyle önemli bir ekip, kendi sahalarında puan alıyorlar. Herkes için önemli bir rakip. Geçen hafta deplasmanda kazanan bir takımımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz.
Henry Onyekuru uzun süredir oynamıyor, kendi tuttuğu antrenör ile çalıştığını ifade etti ama maç kondisyonu çok başka bir şey. Fiziksel olarak hazır mı bakacağız. Maç içerisinde şans vermeyi düşünüyorum. Fizik olarak hafif bir oyuncu olduğu için daha çabuk aramıza katılacaktır. Yarım saat dediler, mecbur kalırsak 45 dakika şans verebiliriz.
Halil zaten aşağı yukarı hazırdı diyebilirim. Onu da gerekirse oynatmayı düşünüyorum."
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