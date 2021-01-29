29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den Onyekuru ve Halil Dervişoğlu sözleri! "Süre vermeyi düşünüyorum"

Terim maç öncesi konuştu! Süre vermeyi düşünüyorum
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'in 22. haftasında ile karşılaşacak 'da, teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, yeni transferler Halil Dervişoğlu ve 'nun durumuna değinerek, iki oyuncuya da süre vermeyi planladığını söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 22. haftasında 'ya konuk olacak 'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

"Gaziantep FK bulunduğu konum itibariyle önemli bir ekip, kendi sahalarında puan alıyorlar. Herkes için önemli bir rakip. Geçen hafta deplasmanda kazanan bir takımımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz.

uzun süredir oynamıyor, kendi tuttuğu antrenör ile çalıştığını ifade etti ama maç kondisyonu çok başka bir şey. Fiziksel olarak hazır mı bakacağız. Maç içerisinde şans vermeyi düşünüyorum. Fizik olarak hafif bir oyuncu olduğu için daha çabuk aramıza katılacaktır. Yarım saat dediler, mecbur kalırsak 45 dakika şans verebiliriz.

Halil zaten aşağı yukarı hazırdı diyebilirim. Onu da gerekirse oynatmayı düşünüyorum."

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