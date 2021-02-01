01 Şubat 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mostafa Mohamed, takımla birlikte antrenmana katıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.02.2021 22:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 22:03
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Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını pazartesi akşamı yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin takımla birlikte antrenmana katıldı.

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Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

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Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu.

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Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

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