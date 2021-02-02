02 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray sahasında 8 maçtır yenilmiyor!

Seri 8 maça çıktı! Galatasaray sahasında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında 'i 3-0 mağlup eden , iç sahadaki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden , evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Cimbom, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte iç sahada oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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