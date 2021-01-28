28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Gaziantep’te!

Galatasaray kafilesi Gaziantep’te!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

'in 22. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , bu maç için şehre geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı kırmızılı kafileyi az sayıdaki taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı.

Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.

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