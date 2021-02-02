Başakşehir Galatasaray maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 20. dakikasında Marcao'nun Epureanu'ya yaptığı müdahaleyi VAR inceledi ve penaltı kararı verdi.

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırladı. Maçın 20. dakikasında hava topu mücadelesi sırasında Marcao'nun Epureanu'ya yaptığı müdahaleyi, VAR inceledi ve penaltı kararı verdi.

Topun başına Başakşehir'den Giuliano geçerken, Galatasaray'ın kaptanı ve 1 numarası Fernando Muslera gole izin vermedi.

İşte Marcao'nun o müdahalesi:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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