02 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Başakşehir Galatasaray maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

VAR incelemesi sonrası penaltı! İşte o müdahale
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 20. dakikasında Marcao'nun Epureanu'ya yaptığı müdahaleyi VAR inceledi ve penaltı kararı verdi.

'in 23. hafta mücadelesinde sahasında 'i ağırladı. Maçın 20. dakikasında hava topu mücadelesi sırasında Marcao'nun Epureanu'ya yaptığı müdahaleyi, VAR inceledi ve penaltı kararı verdi.

Topun başına Başakşehir'den geçerken, Galatasaray'ın kaptanı ve 1 numarası gole izin vermedi.

İşte Marcao'nun o müdahalesi:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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