Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Zirve yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı takım, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Başakşehir ise çıkış yakalama peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda, Etebo, Onyekuru, Emre Kılınç, Babel.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Şener, Feghouli, Oğulcan ve Falcao kadroda yer almadı. Yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi devam eden Omar da kadroda yer alamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Emre Akbaba ve Belhanda yerine Etebo ve Onyekuru'ya forma verdi.

BELHANDA VE LUYINDAMA KART SINIRINDA

Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı kırmızılılarda Belhanda ve Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24'üncü haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

METİN OKTAY UNUTULMADI

Maç öncesi sarı kırmızılı takımın efsanesi Metin Oktay'ın doğum günü olması nedeniyle skorbordda videosu yayınlandı. 'Taçsız Kral' lakaplı oyuncu 2 Şubat 1936'da İzmir'de doğmuş sarı kırmızılı formayla 324 maça çıkarken 294 gole imza atmıştı.

AYKUT KOCAMAN'IN İLK MAÇI

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk yerine takımın başına getirilen Aykut Kocaman ilk resmi maçına Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Galatasaray maçıyla çıktı.

KOCAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Turuncu lacivertli takımın yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk maçında takımın geçen haftaki 11'inde 4 değişiklik yaptı. Kocaman, Mehmet Topal yerine Azubuike, sol kanatta Junior Fernandes yerine Gulbrandsen, orta sahada Aleksic yerine Giuliano ve Ba yerine de Crivelli'ye görev verdi.

4 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Deniz Türüç kart sınırında bulunuyor. Turuncu lacivertli 4 futbolcu Galatasaray'a karşı kart görmeleri durumunda ligin 24'üncü haftasında oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ve Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Tolga Ciğerci ve Youssouf Ndayishimiye yedek kulübelerinde yer aldı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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