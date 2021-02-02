02 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Gedson Fernandes'in sağlık durumu belli oldu! Resmi açıklama...

G.Saray Fernandes'in sağlık durumunu açıkladı! Derbide...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'ın yeni transferi 'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun corona virüsü testinin negatif çıktığı belirtildi. İşte o açıklama...

Kulübü, 'dan alınan ve ambulans uçakla 'ye getirilen yeni transfer 'in PCR testlerinin negatif çıktığını negatif çıktığını ve oyuncunun hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık durumunda bir sorun tespit edilmeyen Gedson Fernandes, 'in görev vermesi halinde derbisinde forma giyebilecek.

Galatasaray, yeni transferi Gedson Fernandes'in sağlık durumuna ilikin açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, oyuncunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

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İşte yapılan o açıklama;

"21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla 'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz 'e götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir.

Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir."

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