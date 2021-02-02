Son dakika: Gedson Fernandes'in sağlık durumu belli oldu! Resmi açıklama...
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun corona virüsü testinin negatif çıktığı belirtildi. İşte o açıklama...
Galatasaray Kulübü, Benfica'dan alınan ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yeni transfer Gedson Fernandes'in PCR testlerinin negatif çıktığını negatif çıktığını ve oyuncunun hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık durumunda bir sorun tespit edilmeyen Gedson Fernandes, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
Galatasaray, yeni transferi Gedson Fernandes'in sağlık durumuna ilikin açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, oyuncunun durumunun iyi olduğunu belirtti.
İşte yapılan o açıklama;
"21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir.
Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları