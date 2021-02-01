01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes İstanbul'a geldi

Gedson Fernandes İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

'ın 'dan kiraladığı Portekizli orta saha oyuncusu , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ambulans uçakla 'a getirildi.

'ın resmi görüşmelere başlandığını açıkladığı , ambulans uçakla 'a geldi.

Oyuncunun son Covid-19 testinin pozitif sonuçlanması nedeniyle Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ricada bulunurak Portekizli futbolcu için bir ambulans uçak gönderilmesini talep etti. Bu talebin olumlu karşılanması sonucunda Fernandes, kendisi için gönderilen ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Yıldız oyuncuyu karşılamak için Galatasaray İkinci Başkanı da havalimanına gelirken, Fernandes kendisi için hazırlanan ambulansla birlikte havalimanından ayrıldı.

Gedson Fernandes İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

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