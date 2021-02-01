Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını açıkladığı Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi.
Oyuncunun son Covid-19 testinin pozitif sonuçlanması nedeniyle Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ricada bulunurak Portekizli futbolcu için bir ambulans uçak gönderilmesini talep etti. Bu talebin olumlu karşılanması sonucunda Fernandes, kendisi için gönderilen ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Yıldız oyuncuyu karşılamak için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da havalimanına gelirken, Fernandes kendisi için hazırlanan ambulansla birlikte havalimanından ayrıldı.
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