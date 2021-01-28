28 Ocak 2021, Perşembe
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SEZON BAŞINDA SASSUOLO'YA KAPTIRMIŞTI
Özellikle Premier Lig kulüplerinin transfer listelerinde yer alan oyuncu için menajerine mesajı net bir şekilde veren yönetim, buradan gelen teklifler için de masaya oturacaklarını iletti. Donk-Marcao ikilisinin arkasında yedek kaldığı için gözden çıkartılan Christian Luyindama'nın alternatifi de hazır. Yönetim sezon başında serbest kalma bedelini bulamadığı için Sassuolo'ya kaptırdığı Kaan Ayhan'ı bu mevkide düşünüyor. Stoperin dışında sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan'ın kiralanması için harekete geçilecek. (Sabah)
Galatasaray'da bütçe Luyindama'dan! Alternatifi hazır
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sar-kırmızılılar tecrübeli stoperi Luyindama'nın satışı konusunda görüşmeleri sürdürüyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Ara transferin bitmesine 4 gün kala Galatasaray'da sağ bek, orta saha ve forvet arayışları sürerken yönetim de bir yandan kaynak yaratmak için çalışıyor. Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti. Kongolu oyuncuyu Standart Liege'den 8 milyon Euro'ya transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, aynı bedeli bulduğu anda oyuncusunu satmaya da hazır.
SEZON BAŞINDA SASSUOLO'YA KAPTIRMIŞTI
Özellikle Premier Lig kulüplerinin transfer listelerinde yer alan oyuncu için menajerine mesajı net bir şekilde veren yönetim, buradan gelen teklifler için de masaya oturacaklarını iletti. Donk-Marcao ikilisinin arkasında yedek kaldığı için gözden çıkartılan Christian Luyindama'nın alternatifi de hazır. Yönetim sezon başında serbest kalma bedelini bulamadığı için Sassuolo'ya kaptırdığı Kaan Ayhan'ı bu mevkide düşünüyor. Stoperin dışında sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan'ın kiralanması için harekete geçilecek. (Sabah)
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