28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da bütçe Luyindama'dan! Alternatifi hazır

Aslan'da bütçe Luyindama'dan! Alternatifi hazır
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sar-kırmızılılar tecrübeli stoperi Luyindama'nın satışı konusunda görüşmeleri sürdürüyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Ara transferin bitmesine 4 gün kala 'da sağ bek, orta saha ve forvet arayışları sürerken yönetim de bir yandan kaynak yaratmak için çalışıyor. Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, 'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti. Kongolu oyuncuyu 'den 8 milyon Euro'ya transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, aynı bedeli bulduğu anda oyuncusunu satmaya da hazır.

SEZON BAŞINDA SASSUOLO'YA KAPTIRMIŞTI

Özellikle Premier Lig kulüplerinin transfer listelerinde yer alan oyuncu için menajerine mesajı net bir şekilde veren yönetim, buradan gelen teklifler için de masaya oturacaklarını iletti. - ikilisinin arkasında yedek kaldığı için gözden çıkartılan Christian Luyindama'nın alternatifi de hazır. Yönetim sezon başında serbest kalma bedelini bulamadığı için 'ya kaptırdığı 'ı bu mevkide düşünüyor. Stoperin dışında sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan'ın kiralanması için harekete geçilecek. (Sabah)
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