28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray için Alioski iddiası! Sözleşmesi bitiyor

G.Saray için Alioski iddiası! Sözleşmesi bitiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ezgjan Alioski'yi listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Makedon basını, Sarı-Kırmızılılar'ın 'ta forma giyen Ezgjan Alioski'yi istediğini yazdı. Bu sezon Leeds formasıyla 16 maçta 2 gol atan Alioski sol açıkta da görev yapıyor. ()

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