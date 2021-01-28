Galatasaray için Alioski iddiası! Sözleşmesi bitiyor

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ezgjan Alioski'yi listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Makedon basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Leeds United'ta forma giyen Ezgjan Alioski'yi istediğini yazdı. Bu sezon Leeds formasıyla 16 maçta 2 gol atan Alioski sol açıkta da görev yapıyor. (Takvim)

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