Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'ten kötü haber geldi!

Galatasaray'a, yeni transferi Gedson Fernandes'ten kötü haber geldi. Sarı kırmızılıların Benfica'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Peki Portekizli oyuncu Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi? İşte detaylar...

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile iletişim kurdu ve ambulans uçak ricasında bulundu. Fernandes'in öğlene kadar İstanbul'da olacağı ve transferin tamamlanacağı öğrenildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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