01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'ten kötü haber geldi!

G.Saray'a yeni transferden kötü haber!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'a, yeni transferi 'ten kötü haber geldi. Sarı kırmızılıların 'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Peki Portekizli oyuncu derbisinde forma giyebilecek mi? İşte detaylar...

'ın KAP'a bildirdiği 'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Sağlık Bakanı ile iletişim kurdu ve ambulans uçak ricasında bulundu. Fernandes'in öğlene kadar 'da olacağı ve transferin tamamlanacağı öğrenildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, ve karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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