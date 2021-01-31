31 Ocak 2021, Pazar

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Galatasaray DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi! İşte geliş saati

Cimbom Yedlin'i KAP'a bildirdi! İşte geliş saati
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen , 'in transferi için Newcastle United'la görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 27 yaşındaki oyuncu 22.30 sıralarında 'da olacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

, Newcastle United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'i KAP'a bildirdi.

27 yaşındaki oyuncu 22.30 sıralarında 'da olacak.

İşte yapılan o açıklama:

"Profesyone Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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