01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Erencan Yardımcı'yı Eyüpspor'a gönderdi

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GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

, 18 yaşındaki futbolcusu 'nın 4 milyon 200 bin TL karşılığında 'a transfer olduğunu açıkladı.

, 18 yaşındaki forveti 'yı TFF 2. Lig takımı 'a gönderdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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