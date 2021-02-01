Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL karşılığında Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, 18 yaşındaki forveti Erencan Yardımcı'yı TFF 2. Lig takımı Eyüpspor'a gönderdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/fcSwlwmunQ — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021

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