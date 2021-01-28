28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Transferde büyük iddia! Mostafa Mohamed Galatasaray'a gönderilmeyecek

Transferde büyük iddia! Mohamed G.Saray'a gönderilmeyecek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

'ın uzun süredir gündeminde yer alan konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte transfeerdeki son detaylar...

'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği konusunda Zamalek'ten açıklama geldi.

'den yapılan açıklamada oyuncunun Galatasaray'a gönderilmeyeceği ifade edildi.

Konu ile ilgilli yapılan açıklama şu şekilde;

" ile anlaşma olduğu gerçek dışı. Oraya asla transfer edilmeyecek. Mostafa bugün antrenmanda yaptıklarından dolayı anlaşma olmasına rağmen Galatasaray'a da gönderilmeyecek."

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