Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Mostafa Mohamed konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte transfeerdeki son detaylar...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Mostafa Mohamed konusunda Zamalek'ten açıklama geldi.



Zamalek TV'den yapılan açıklamada oyuncunun Galatasaray'a gönderilmeyeceği ifade edildi.



Konu ile ilgilli yapılan açıklama şu şekilde;

"St Etienne ile anlaşma olduğu gerçek dışı. Oraya asla transfer edilmeyecek. Mostafa bugün antrenmanda yaptıklarından dolayı anlaşma olmasına rağmen Galatasaray'a da gönderilmeyecek."

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