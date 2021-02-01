01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den Ozan paylaşımı! Liverpool...

Terim'den Ozan paylaşımı! Liverpool...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Teknik Direktörü , 'a transfer olması beklenen milli futbolcu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Teknik Direktörü , devi 'a transfer olması beklenen ile ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı kırmızılılarda Ozan Kabak'a forma şansı tanıyan Terim, güzel dileklerde bulundu.

Terim paylaşımında, "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadelerini kullandı.



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