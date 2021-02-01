Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Liverpool'a transfer olması beklenen milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İngiliz devi Liverpool'a transfer olması beklenen Ozan Kabak ile ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı kırmızılılarda Ozan Kabak'a forma şansı tanıyan Terim, güzel dileklerde bulundu.

Terim paylaşımında, "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadelerini kullandı.









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