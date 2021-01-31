01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'dan flaş hareket! İrfan Can Kahveci'nin imzası sonrası...

Oğulcan ve Taylan'dan flaş hareket! İrfan Can'ın imzası sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

, 'den 'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilere imza atması sonrasında, 'daki arkadaşları ve , İrfan Can Kahveci'yle olan fotoğraflarını sildi ve takibi bıraktı.

'nin 'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı oyunculardan dikkat çeken bir hamle geldi.

İrfan Can Kahveci'nin 'dan arkadaşları olan ve , Fenerbahçe'nin yeni transferini Instagram'dan takipten çıkardı.

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'da oynadıkları dönemde golün ardından yaptıkları "kahve içme" sevinciyle İrfan Can'a mesaj yollamış ve transfer gündemi ısınmıştı.

İrfan Can formayı giydi! İşte ilk görüntüler haberin devamı

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