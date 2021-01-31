Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'dan flaş hareket! İrfan Can Kahveci'nin imzası sonrası...

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı oyunculardan dikkat çeken bir hamle geldi.

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'dan arkadaşları olan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe'nin yeni transferini Instagram'dan takipten çıkardı.

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'da oynadıkları dönemde golün ardından yaptıkları "kahve içme" sevinciyle İrfan Can'a mesaj yollamış ve transfer gündemi ısınmıştı.

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