01 Şubat 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'dan flaş hareket! İrfan Can Kahveci'nin imzası sonrası...
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilere imza atması sonrasında, Galatasaray'daki arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, İrfan Can Kahveci'yle olan fotoğraflarını sildi ve takibi bıraktı.
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı oyunculardan dikkat çeken bir hamle geldi.
İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'dan arkadaşları olan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe'nin yeni transferini Instagram'dan takipten çıkardı.
Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'da oynadıkları dönemde golün ardından yaptıkları "kahve içme" sevinciyle İrfan Can'a mesaj yollamış ve transfer gündemi ısınmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları