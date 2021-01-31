31 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Gedson Fernandes Galatasaray'da!

Gedson Fernandes transferinde mutlu son!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Orta saha arayışlarını sürdüren , bonservisi 'da bulunan ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

, bonservisi 'da bulunan Portekizli orta saha oyuncusu 'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncuyla 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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