01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk görüntüler

İrfan Can formayı giydi! İşte ilk görüntüler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'nin 'den kadrosuna kattığı yeni transfer , formayı giydi. 4.5 yıllık imza atan 25 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

transferde bir bombayı daha patlattı. Sarı-lacivertliler Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil'in ardından, 'den 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, formayı giyerek kahve fincanıyla poz verdi. İşte o anlar...

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