İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı. Sarı-lacivertliler Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil'in ardından, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, Çubuklu formayı giyerek kahve fincanıyla poz verdi. İşte o anlar...

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