27 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

İrfan Can Kahveci yönetime rest çekti! Gitmek istiyorum

İrfan Can yönetime rest çekti! Gitmek istiyorum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Başkanı Gümüşdağ’la bir araya gelen , “Artık yeni bir başlangıç yapmak ve G.Saray’da oynamak istiyorum” dedi. Sarı-kırmızılılar da teklifini 6 milyon euro’ya çıkardı, sonraki satıştan da yüzde 30 verdi.

'in başarılı ise 'nin aklı 'da... İki kulüp yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde bir araya gelmesinin ardından taraflar sessizliğe gömülürken yine hareketli günler yaşanmaya başladı. Bu kez ilk adım oyuncudan geldi. Kendisini bırakmayan Başakşehir Başkan 'la bir araya gelen milli futbolcunun, "Ya Galatasaray'a giderim ya da yurt dışına gönderin. Ben sözümü tuttum. Şampiyon olduk. Başakşehir'de güzel günlerim oldu ama artık yeni bir sayfa açmak istiyorum" ifadesini kullandı.

BU ŞARTLARDA KALAMAM

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, 'a "10 milyon euro'yu getir istediğin takıma git" yanıtını verdiği öğrenildi. İrfan Can, bu şartlarda daha fazla Başakşehir'de devam etmeyeceği ifade etti. Öte yandan Galatasaray Başkanı , İrfan Can Kahveci konusunda gurur yaptı. 'nun kendisinden hemen sonra Gümüşdağ'ı aradığını öğrendiği için sürpriz bir hamle daha yaptı. Rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti. Üstüne üstlük bir sonraki satış payını da yüzde 30 olarak belirledi. Gözler bir kez daha Başakşehir'e çevrildi. (Fotomaç)
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