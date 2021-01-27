27 Ocak 2021, Çarşamba
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BU ŞARTLARDA KALAMAM
Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, İrfan Can'a "10 milyon euro'yu getir istediğin takıma git" yanıtını verdiği öğrenildi. İrfan Can, bu şartlarda daha fazla Başakşehir'de devam etmeyeceği ifade etti. Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci konusunda gurur yaptı. Emre Belözoğlu'nun kendisinden hemen sonra Gümüşdağ'ı aradığını öğrendiği için sürpriz bir hamle daha yaptı. Rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti. Üstüne üstlük bir sonraki satış payını da yüzde 30 olarak belirledi. Gözler bir kez daha Başakşehir'e çevrildi. (Fotomaç)
İrfan Can Kahveci yönetime rest çekti! Gitmek istiyorum
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ’la bir araya gelen İrfan Can Kahveci, “Artık yeni bir başlangıç yapmak ve G.Saray’da oynamak istiyorum” dedi. Sarı-kırmızılılar da teklifini 6 milyon euro’ya çıkardı, sonraki satıştan da yüzde 30 verdi.
Başakşehir'in başarılı ise İrfan Can Kahveci'nin aklı Galatasaray'da... İki kulüp yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde bir araya gelmesinin ardından taraflar sessizliğe gömülürken yine hareketli günler yaşanmaya başladı. Bu kez ilk adım oyuncudan geldi. Kendisini bırakmayan Başakşehir Başkan Göksel Gümüşdağ'la bir araya gelen milli futbolcunun, "Ya Galatasaray'a giderim ya da yurt dışına gönderin. Ben sözümü tuttum. Şampiyon olduk. Başakşehir'de güzel günlerim oldu ama artık yeni bir sayfa açmak istiyorum" ifadesini kullandı.
BU ŞARTLARDA KALAMAM
Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, İrfan Can'a "10 milyon euro'yu getir istediğin takıma git" yanıtını verdiği öğrenildi. İrfan Can, bu şartlarda daha fazla Başakşehir'de devam etmeyeceği ifade etti. Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci konusunda gurur yaptı. Emre Belözoğlu'nun kendisinden hemen sonra Gümüşdağ'ı aradığını öğrendiği için sürpriz bir hamle daha yaptı. Rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti. Üstüne üstlük bir sonraki satış payını da yüzde 30 olarak belirledi. Gözler bir kez daha Başakşehir'e çevrildi. (Fotomaç)
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