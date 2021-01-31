31 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Mohamed'in analisti açıkladı! "Lakabı Anakonda"

O isim açıkladı! Lakabı Anakonda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

Galatasaray'ın forvet bölgesi için düşündüğü ve görüşmelere başladığını bildirdiği Mostafa Mohamed'in analisti Yamany, oyuncunun sarı-kırmızılı takımda başarılı olacağını söyledi.

Mısırlı futbol analisti Yamany, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da kendisini göstereceğine inandığını söyledi. 23 yaşındaki futbolcunun, şu an Mısır'ın en iyi golcüsü olduğunu belirten Yamany, "Lakabı da Anakonda... Arkasındaki ve kanatlardaki futbolcuların onu topla buluşturması ve pozisyona sokması yeterli. Ceza sahası içinde adeta bir kasap" ifadesini kullandı.

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Geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 16 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı. Bu sezon ise 2 maçta 2 gole imza attı. (Fotomaç)

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