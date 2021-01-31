31 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni sağ bek DeAndre Yedlin! Transfer...

Aslan anlaştı! İşte yeni sağ bek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'da transfer döneminin son günlerinde hareketlilik sürüyor. Sarı kırmızılılar , ve 'nın ardından kadrosuna bir de sağ bek katmak istiyor. , ekiplerinden forması giyen ile anlaştı. İşte detaylar...

, , ve 'in ardından bir transferi daha bitirdi. 'nin yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza sonrası sağ bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, 'dan 'i kadrosuna kattı. takımı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu ile devam etmek istememesi nedeniyle 'dan gelen teklifi kabul etti. 'a oldukça uygun bir bonservis bedeli ödeneceği belirtiliyor. Şimdi oyuncunun gelişi bekleniyor. (Fotomaç)


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