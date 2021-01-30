30 Ocak 2021, Cumartesi

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İrfan Can Kahveci transferinde son durum ne? Fenerbahçe ve Galatasaray...

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine saatler kala, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için yarış da kızışmış durumda... Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini ilettiği 25 yaşındaki oyuncuda son durum ne? İşte tüm detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 30.01.2021 23:10
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İrfan Can Kahveci transferinde son durum ne? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer döneminin kapanmasın kısa süre kala İrfan Can Kahveci iyice kızıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İrfan Can Kahveci transferinde son durum ne? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İrfan Can Kahveci derbisi tam gaz devam ediyor.

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İrfan Can Kahveci transferinde son durum ne? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray'ın İrfan Can teklifinin ardından Fenerbahçe'de devreye girmişti.

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İrfan Can Kahveci transferinde son durum ne? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Daha önce Medipol Başakşehir'den randevu talep eden sarı-lacivertliler, dün Başakşehir Kulübü'ndeydi.

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İrfan Can Kahveci transferinde son durum ne? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, başkan Göksel Gümüşdağ ile masaya oturdu.

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