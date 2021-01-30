İrfan Can Kahveci transferinde son durum ne? Fenerbahçe ve Galatasaray...

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine saatler kala, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için yarış da kızışmış durumda... Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini ilettiği 25 yaşındaki oyuncuda son durum ne? İşte tüm detaylar... | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 23:10 ABONE OL