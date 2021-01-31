Galatasaray'da Henry Onyekuru'dan müthiş başlangıç

Galatasaray'ın 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru, attığı 2 golle Gaziantep FK maçında takımına 3 puanı getirdi ve müthiş bir başlangıç yaptı.

Haziran 2020'den bu yana Galatasaray formasıyla ilk Süper Lig maçına çıkan Henry Onyekuru'nun Gaziantep FK karşısındaki performansı parmak ısırttı. Nijeryalı yıldız, Şubat 2020'deki Fenerbahçe maçından bu yana Süper Lig'deki ilk golünü Gaziantep FK filelerine gönderdi. 2 gol birden attı, Cimbom'a 3 puan kazanırdı.



MONACO'YA SELAM

Ceza sahasında 5 kez topla buluşup klas vuruşlar yaparak çektiği 2 şutta da golü bularak 'Neden bu kadar çok istediğini' kanıtladı. Geçen yıl ekstra sezona kalmadığı için eleştirilerin odağında yer alan Onyekuru böylece sarı-kırmızılı taraftarların gönlündeki yerini yeniden sağlamlaştırdı. Monaco'ya da selam çaktı.



EVİME DÖNDÜM

Onyekuru 2 gol atarak dönüşünü kutladığı Gaziantep maçından sonra; "Gol attığım anda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için çok destekte bulundular. Tekrardan onları sevindirebildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi" diyerek yaşadığı duyguları dile getirdi. (Fotomaç)

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