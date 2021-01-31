Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada

Galatasaray'da transferin son günlerinde bombalar peş peşe patlıyor. Sarı kırmızılılar Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in ardından Yeni Malatyaspor'un ön liberosu Youssouf'u da bitirmeye hazırlanıyor. Kritik görüşme için bugün masaya oturacak olan Cimbom, daha önce yapmış olduğu 800 bin Euro, 1 futbolcu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini revize edecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Galatasaray şu ana kadar Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu resmen açıklarken, çok konuşulan Mostafa Mohammed transferi için de resmi açıklama bekleniyor.

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir gelişme daha yaşandı.

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Galatasaray, bugün bir transfere daha imza atabilir.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, Yeni Malatyaspor'un Brundi'li ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için bugün bir kez daha masaya oturacak.

BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK

Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce Yeni Malatyaspor'a Youssouf Ndayishimiye için 800 bin Euro, 1 futbolcu ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.