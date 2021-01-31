31 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada

Galatasaray'da transferin son günlerinde bombalar peş peşe patlıyor. Sarı kırmızılılar Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in ardından Yeni Malatyaspor'un ön liberosu Youssouf'u da bitirmeye hazırlanıyor. Kritik görüşme için bugün masaya oturacak olan Cimbom, daha önce yapmış olduğu 800 bin Euro, 1 futbolcu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini revize edecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

şu ana kadar Henry ve 'nu resmen açıklarken, çok konuşulan transferi için de resmi açıklama bekleniyor.

Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan , bugün bir transfere daha imza atabilir.

Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada

'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, 'un Brundi'li ön liberosu için bugün bir kez daha masaya oturacak.

Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada

BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK
Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce 'a için 800 bin Euro, 1 futbolcu ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.

Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada

Ancak 'ın bu teklifi arttırması bekleniyor.

Galatasaray'da kritik görüşme bugün! O transfer için masada

TAYLAN'IN ALTERNATİFİ OLACAK
Teknik Direktörü 'in 'yi savunmanın önünde 'nın alternatifi olarak düşündüğü ve bu transferde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

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