Beşiktaş'ın eski yıldızından Mostafa Mohamed sözleri! Fatih Terim...

"MOSTAFA MOHAMED İÇİN KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI"

"Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Mostafa Mohamed için umarım çok iyi bir başlangıç olacak. Avrupa'da daha büyük bir takıma gitmesi anlamında da kritik bir dönüm noktası. Galatasaray çok büyük bir takım, son dönemde sorunlar yaşasa da harika da bir teknik direktörü var."