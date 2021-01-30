Beşiktaş'ın eski yıldızından Mostafa Mohamed sözleri! Fatih Terim...
2003-2006 yılları arası Beşiktaş'ta oynayan ve Kocaelispor, Denizlispor ve Gençlerbirliği'nde de forma giyen Mısırlı eski futbolcu Ahmed Hassan, vatandaşı Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferini değerlendirdi. Hassan ayrıca sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ülkemizde Kocaelispor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarını terleten Mısırlı eski futbolcu Ahmed Hassan, vatandaşı Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Hassan'ın açıklamaları:
"MOSTAFA MOHAMED İÇİN KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI"
"Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Mostafa Mohamed için umarım çok iyi bir başlangıç olacak. Avrupa'da daha büyük bir takıma gitmesi anlamında da kritik bir dönüm noktası. Galatasaray çok büyük bir takım, son dönemde sorunlar yaşasa da harika da bir teknik direktörü var."
"FATİH TERİM KOLAY BEĞENMEZ"
"Ben de Beşiktaş'a gitmeden önce Galatasaray'a gidebilirdim, o dönem Fatih Terim ile görüşme de yapmıştım ancak sonunda Beşiktaş'ı seçtim. Fatih Terim güvenilir bir insan ve kolay beğenmez. Mustafa Mohamed'i beğemniş olması, ondan çok etkilenmiş olduğunu gösteriyor."
"TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLACAĞINA EMİNİM"
"Mostafa Mohamed konusunda endişem yok. Hırslı bir oyuncu, başarılı olacağına eminim. Türkiye Ligi daha zorlu bir lig ve güçlü olmalı, hızlı olmalısınız. Türkiye'den sonra Belçika'ya gittiğimde daha rahat hissetmiştim."
"TARAFTAR MOSTAFA'YI ÇOK SEVECEKTİR"
"Mostafa Mohamed'in İstanbul'da mutlu bir hayatı olacak çünkü Mısır'daki hayata benziyor, kalabalıklar var. Umarım tribünde taraftarlar da olur kısa sürede çünkü Galatasaray taraftarı Mostafa'yı çok sevecektir."
"UMARIM GALATASARAY AVRUPA KUPALARI'NA KATILIR"
"Umarım Galatasaray Avrupa Kupaları'na katılır, bu Mostafa Mohamed için büyük bir artı olacaktır."
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