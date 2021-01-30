30 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın 4 golü iptal edildi!

Galatasaray'ın 4 golü iptal edildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında ile karşılaşan , rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın 4 golü iptal edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Sarı-kırmızılılar dün Ryan 'in dikkatsizliği yüzünden birçok önemli fırsatı harcadı. Aslan ilk devrede 3, ikinci devrede 1 gol buldu. 3'ünde Babel, 1'inde Kerem ofsayttaydı. 4 karar da doğruydu.

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