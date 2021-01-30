Galatasaray'ın 4 golü iptal edildi!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, yeni transfer Henry Onyekuru'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı ve ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Kırmızı-siyahlıların, aldığı bu yenilgiyle evindeki yenilmezlik serisi de son buldu.