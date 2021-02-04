Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a 'limit' yanıtı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, Beşiktaş'ın harcama limitleriyle ilgili açıklamasına "Ben görüyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş'a katılıyorum. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, artı 2 yabancıya peki dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? TFF Sicil Kurulu bu konuda hassas." dedi. İşte Mustafa Cengiz'in tüm açıklamaları...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ KARARTMAK BANA NASİP OLMASIN"

"Galatasaray'ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce özür dilerim taraftarımdan. Kendimi yok ederim demeyeyim ama kafama sıkar giderim. Ben bir kulum, her saat hata yapabilirim ama bana bir şeyi kasıtlı Galatasaray'ın aleyhine yapmam. Kimse bana ihanet ettiremez. Arkamdan çok hançerlendim ama Galatasaray söz konusuysa feda olsun."

"GALATASARAY'A HER ŞEY FEDA OLSUN"

"Galatasaray'a her şey feda olsun. Taraftarlarımız da öyle. Yağmur, çamur, kar... Maça gelecek para var, dönecek yok. Ben bu insanlara ihanet edemem. Yapamadığıma inandığım anda... Bu kapasite meselesi, yapamayabilirim"

"YALANLARDA BECERİKLİ DEĞİLİZ"

"Bazı kısım muhalefet bizi beceriksiz görüyor. Biz yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır."

"TFF LİMİTLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLASIN"

"Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim. TFF'ye sesleniyorum, limitlerdeki son durum açıklansın"

"TFF LİMİT AŞANLARA CEZA VERMEK ZORUNDA"

"TFF limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür."

"ERENCAN İÇİN ÇOK AYIP EDİYORLAR"

"Erencan için çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Transfermarkt mı oldun?"

"BEŞİKTAŞ'IN LİMİT AÇIKLAMASINA KATILIYORUM"

"Ben görüyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş'a katılıyorum. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, artı 2 yabancıya peki dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? TFF Sicil Kurulu bu konuda hassas."

"AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİNDEN BİR KİŞİ BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

"TFF afedersin kimin ne yaptığını biliyor. Kaba konuşmak istemiyorum. Ben UEFA'dan istirham ediyorum, incelesin. Beni TFF, UEFA, Ernst Young inceliyor. UEFA'da Aziz Yıldırım yönetiminden yöneticisi bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Bizi de savundunuz dedi. Türkiye bir futbol ülkesi tolerans gösterin dedim. UEFA'da Fenerbahçe'yi dedim. UEFA yetkilisi sandalyeden düşecekti. İp ipullah, sivri külah. Biz UEFA'ya tek başımıza gittik. Önemli avukatlar geldi. Onlar UEFA'yı dinleyebilir miyiz dediler. Dönüşte size avukata gerek yok dediler"

"Saat 3'te 4'te Gedson transferini girdik. Neden? Kurlar orada güncellenecekti. 3 kuruş da oradan faydalanalım dedik. Bunu genç oyuncu Erencan'ı yıpratarak sormak çok ayıp. Emin'i, Ali Yavuz'u neden sormuyorsunuz?"

"ERENCAN'DAN MEMNUN OLMAZLARSA AYNI FİYATA GERİ ALIRIZ"

"Kendisi ne düşünüyorsa, ne şeytanlık yapıyorsa bizi de öyle görüyor. Aksini kanıtlayın, ben alırım. Biz Erencan'ı karşı kulüp memnun olmadığı takdirde aynı fiyatla geri alırız."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINI İMZALAMAYALIM DİYE BİZİ MAHKEMEYE VERDİLER"

"Daha imzalamadık Bankalar Birliği anlaşmasını. İmzalama diye bizi mahkemeye verdiler. Sinirim bozuldu. Kayyum atansın denen bir nebakarlar mahkemeye verdi"

"CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN'A, ESKİ VE YENİ MALİYE BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Devlete teşekkür etmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Eski ve yeni maliye bakanımıza teşekkür ediyorum. Dev bir iş yaptılar. Yapılandırma kulüpler için ilaç oldu. 5 yıllık borç ertelemesi yaptılar."

"PANDEMİ DÖNEMİNDE GELİRLERİMİZ YÜZDE 60 DÜŞTÜ"

"Pandemi döneminde gelirlerimiz yüzde 60 düştü. Herkes sustu sadece Galatasaray'ın oyuncuları ve teknik heyet indirim yaptı. İndirim yapmayan da oldu bir iki tane."

"FATİH HOCAM ÇOK GÜZEL İRONİ YAPTI"

Fatih Terim'in "Transfer listesini önümüzdeki günlerde açıklayacağım" açıklamasıyla ilgili "Hocam orada çok güzel bir ironi yaptı. Bir daha siz bizi beklemeyin, siz önceden çalışın dersinize diyor. Çok güzel ironi ve espri. Hocama tebrikler."

"ONYEKURU'DAN ŞÜPHE ETMİŞTİK"

"Onyekuru 5 aydır yatıyor, bizde bile şüphe vardı. Biz de çok seviyoruz, sempatik ve düzgün bir insan. Çok üzülerek ayrıldı. Hocam da çok üzüldü. Adam herkesi utandırdı kardeşim. Ey Onyekuru, utandırmaya devam et herkesi."

"MOHAMED TRANSFERİ ÇOK UZUN BİR DESTAN"

"Mostafa Mohamed olayı çok büyük olay. Neler yaşadığımız bir Allah, bir biz biliriz. Mısır halkı da kendine göre haklı. En değerli oyuncuları. Vurduğu kafayı gördünüz, adeta bir Metin Oktay kafası. Çok uzun bir destan Mostafa Mohamed transferi. Mustafa'nın lakabı Debbabe. Arapça 'tank' demek. Buldozer demek. Biz Mustafa'dan 'debbabe'lik istiyoruz. Metin Oktay ruhuyla gitsin istiyoruz. Mustafa, Galatasaray'ın geleceği. Allah onu nazardan saklasın."

"İki kere Ali Koç dedi, çocukların kumbarasındaki paraya talibim dedi. Sevgili Fatih Hocam, Çocuk Esirgeme'ye para verdi."

"BİZLE OYNARKEN TİTREYEN BİR REAL MADRID İSTİYORUM"

"Ben performansımdan memnun olabilir miyim! Bizle oynadığında titreyen bir Real Madrid istiyorum karşımda. Biz kesinlikle hiçbir transfer döneminde ne hocam, ne ben memnun değiliz"

"EN İYİ ORTA SAHA BİZDE"

"Bizim duyduğumuz bir takım insanlar, rakipler, yönlendiriyorlar aleyhimize. Aslında Galatasaraylı değiller. Orta saha yok diyorlar, en iyi orta saha bizde. Lütfen sakin olun, hocama, oyunculara güvenin"

"Beni en çok mutlu eden, 100'lerce bileğin kırıldığı Başakşehir maçı. 4 gol attık, 2'si sayıldı. Sayılmayan goller de kaç kişi bileklerini duvara vurup kırmış. Bizi şampiyonluğa götüren maç, o maçtı. En değerli rakibimiz yenmek çok değerliydi. "

"İNŞALLAH FENERBAHÇE DERBİSİNDE VİDİ VİCİ'Yİ SÖYLEMEK TARAFTARA NASİP OLUR"

"Çok değerli bir rakip Fenerbahçe. Bu cumartesi oynayacağız. Marjinal değeri çok yüksek. Ancak, Başakşehir maçında yüzlerce bilek kırıldı sayılmayan gollerden. Kafa göz saymıyorum. Cesar'ın Tokat Zile'de ettiği bir laf var. Veni vidi vici! İnşallah, biz de gideriz veni vidi vici'yi söylemek taraftara nasip olur. Geldik gördük yendik."

"FENERBAHÇE MAÇINA GİDECEĞİM"

"Fenerbahçe maçına giderim. Gönül isterdi ki seyircili olsun. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı sağlık çalışanları olsun dedi Fenerbahçe. Cumartesi maçta olacağım, inşallah."

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK MARKA"

"Halil'in kulübünün sahibi çok profesyonel bir adam. Galatasaray da çok büyük marka. Erencan gibi 1 maç oynasanız, dünyanın sayılı oyuncuları listelerine giriyorsunuz. Barcelona'dan Ansu, Inter'den Esposito gibi oyuncular var 6 futbolcu var, biri Erencan. Bizimkiler küçük görüyor ama Eyüp görüyor olayı. İhtiyacım Emin'e değil, Erencan diye ısrar ediyor. Emin'i bedava veriyoruz, laf eden yok. Halil'i böyle verdiler bize. Halil ile Fatih Hocam çok ilgili. Bakacağız. Şimdilik bu noktadayız."

"Şu ana kadar kampanyada toplanan 5 milyon 600 bin TL. Bir futbolcu için rakibimiz açtı 4 küsür. Belki onlar çok toplarsa, bizim taraftarı da tahrik eder. Her kulüp toplasın. Şu kadar söyleyeyim, camiama sesleniyorum, bizim yıllık elektrik giderimizi bile karşılamıyor şu anda"

"STADIN ÇATISINA GÜNEŞ PANELLERİ KOYACAĞIZ"

"Bir müjde daha vereyim. Yusuf Bey uğraşıyor. Çatıya güneş panelleri koyacağız. Çok büyük bir enerji firması koyacak. 20 milyon TL'lik iş. 10 yıl ödeyeceğiz, sonra bizim olacak. 20 milyon TL'lik iş. Bir teminat mektubuna ihtiyacımız var, 18 milyonluk teminat mektubu arıyoruz. Bir noktaya gelince de kampanyayla ilgili açıklama yapacağız şeffafiyetle. Gizli bir şey yok. Bizden bir şey beklemesinler, ne ev ne araba vereceğiz."

"SON GÜNLERDE HAKEMLER ÇOK FORMSUZ"

"Son günlerde hakemler çok formsuz. Dün bir hakem, bizi de yaktı. Dün bir maç yönetti. Bayağı insanlar rahatsız oldu. Verilen bir kırmızı kart var iki sarıdan. Bu formsuzluk. MHK'den istirham ediyorum, ısrar etme bu hakemde"

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