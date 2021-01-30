30 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da savunma güven veriyor!

G.Saray'da savunma güven veriyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında ile karşılaşan , rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda -Donk ikilisi güven veriyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın savunma ikilisi bu sezon değişti. Alışık olduğumuz Luyindama- ikilisinin yerine bu sezon Donk- Marcao ikilisi öne çıktı. İki futbolcu maça birlikte başladığında sarı-kırmızılılar rakibe adeta duvar örüyor. Hollandalı ve Brezilyalı yıldızlar birlikte 8 maça başlarken sarı-kırmızılılar 4'ünde kalesini kapattı. Diğer 4 maçta ise 5 gole engel olamadı. Galatasaray bu 8 maçın 6'sını kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 1 kez berabere kalırken 1 de yenilgi gördü. Galatasaray'da 'un sözleşmesi sezon başında 1 yıllığına uzatılmıştı. 34 yaşındaki yıldız sezon sonunda serbest kalacak. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Marcao'nun ise kontratı 31 Mayıs 2022'de bitecek. Marcao'nun ismi, sezon başından bu yana İtalyan kulüpleriyle anılıyor. Özellikle Roma'nın ilgi gösterdiği Marcao ile yeni sözleşme yapılacağı iddia ediliyor. (Fotomaç)

Onyekuru'dan taraftar açıklaması! haberin devamı

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