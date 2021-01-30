Galatasaray'da savunma güven veriyor!

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Marcao-Donk ikilisi güven veriyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın savunma ikilisi bu sezon değişti. Alışık olduğumuz Luyindama-Marcao ikilisinin yerine bu sezon Donk- Marcao ikilisi öne çıktı. İki futbolcu maça birlikte başladığında sarı-kırmızılılar rakibe adeta duvar örüyor. Hollandalı ve Brezilyalı yıldızlar birlikte 8 maça başlarken sarı-kırmızılılar 4'ünde kalesini kapattı. Diğer 4 maçta ise 5 gole engel olamadı. Galatasaray bu 8 maçın 6'sını kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 1 kez berabere kalırken 1 de yenilgi gördü. Galatasaray'da Ryan Donk'un sözleşmesi sezon başında 1 yıllığına uzatılmıştı. 34 yaşındaki yıldız sezon sonunda serbest kalacak. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Marcao'nun ise kontratı 31 Mayıs 2022'de bitecek. Marcao'nun ismi, sezon başından bu yana İtalyan kulüpleriyle anılıyor. Özellikle Roma'nın ilgi gösterdiği Marcao ile yeni sözleşme yapılacağı iddia ediliyor. (Fotomaç)

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