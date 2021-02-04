04 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: Mohamed'e Türkiye'den teklif vardı

Canlı yayında açıkladı! Mohamed'e Türkiye'den...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

Başkanı yeni transfer için flaş açıklamalara bulundu. Cengiz, "Fenerbahçe 2-3 ay önce istedi Mostafa'yı, vermediler. Fenerbahçe masadaysa biz oturmayız." dedi.

Başkanı , canlı yayında yaptığı konuşamda yeni transfer 'e ilişkin konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, konuşmasında Mostafa Mohamed'e daha önce Fenerbahçe ile beraber bir başka Türk kulübünün de teklif yaptığını dile getirdi.

Cengiz'in konuşması şu şekilde oldu;

"Mustafa olayı çok büyük olay. Neler yaşadığımız bir Allah, bir biz biliriz. Mısır halkı da kendine göre haklı. En değerli oyuncuları. Vurduğu kafayı gördünüz, adeta bir Metin Oktay kafası. İnsan bir kendini görüyor. Araya her şey girdi. 'den bir kulüp teklif verdi, adı lazım değil, Fenerbahçe değil. Fenerbahçe 2-3 ay önce istedi Mustafa'yı, vermediler. Fenerbahçe masadaysa biz oturmayız. Yalan haberdir.".
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: Mohamed'e Fenerbahçe teklif yapmış

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