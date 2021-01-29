29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından Onyekuru: Taraftarımızla bağım çok yüksek

Onyekuru'dan taraftar açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'ın 'YI 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maça attığı 2 golle damga vuran açıklamalarda bulundu. Yıldız isim,"Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var" dedi.

'in 22. haftasında deplasmanda 'yı 2-1 mağlup eden 'da, transferi sonrası çıktığı ilk mücadelede 2 gol kaydeden Henry , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Onyekuru yaptığı açıklamada "Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Geri dönmem için verdikleri destek, tekrar onlarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu. Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama faktörü var. Bana verdiği destek, güven büyük fark yaratıyor. Bu destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım. Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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