Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından Onyekuru: Taraftarımızla bağım çok yüksek
Galatasaray'ın Gaziantep FK'YI 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maça attığı 2 golle damga vuran Onyekuru açıklamalarda bulundu. Yıldız isim,"Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, transferi sonrası çıktığı ilk mücadelede 2 gol kaydeden Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Onyekuru yaptığı açıklamada "Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Geri dönmem için verdikleri destek, tekrar onlarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu. Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama Fatih Hoca faktörü var. Bana verdiği destek, güven büyük fark yaratıyor. Bu destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım. Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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